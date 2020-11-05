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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: İzmir’de coronayla ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyurdu.

Güncellenme: 21:03, 05/11/2020
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: İzmir’de coronayla ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde COVID-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi.”

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Yayınlanma Tarihi:20:57,
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