Son dakika… Bakan Koca açıkladı: İzmir’de coronayla ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen il sağlık toplantısında alınan kararları duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“İzmir İl Sağlık Toplantısı Kararları: Çadır kentlerde COVID-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi.”