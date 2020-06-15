Son dakika… Bakan Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güncel tabloya göre, bugün 42 bin 32 test yapılırken bin 592 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 179 bin 831’e yükseldi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre bugün 18 kişi daha corona virüsüne yenik düştü. Böylece toplam vefat sayısı 4 bin 825’e çıktı. Güncel verilere göre bugün 947 hasta coronayı yenerek sağlığına kavuşurken toplam iyileşen kişi sayısı da 152 bin 364 oldu.

“BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” dedi.