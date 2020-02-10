Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi’nde rüşvet operasyonu! ‘CZN’ Burak’ın annesi tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Bozbura’nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu öğrenildi.

Tugay SADAY
11:16 -
Haberler Gündem
Son dakika: Çapa Tıp Fakültesi’nde rüşvet operasyonu! ‘CZN’ Burak’ın annesi tutuklandı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma ve vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

‘CZN BURAK’IN ANNESİ DE TUTUKLANDI 

Tutuklanan Didem Bozbura'nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

“Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir

Cuma istanbul operasyon para Polis rüşvet son dakika
Son güncelleme: 11:37 10.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more