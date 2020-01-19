Son dakika… Erdoğan’dan Metin İyidil yorumu: Yargı camiamız için çok üzücü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konferansı için Berlin'e hareketinden önce gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, gazetecilerin “FETÖ yargılamalarında aynı sanığa bir mahkemenin beraat vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna şöyle cevap verdi;

“Yargı camiamız için gerçekten çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şey şu kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Bunun arkasında daha ne gibi oyunlar olabileceğini de açık net gösteriyor. Bir gerçek var ki hak sonunda yerini buluyor. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi kalkıp hemen beraat ettirme ya da tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidebiliyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. En kısa sürede yapılan operasyonda yakaladılar. Tekrar ceza uygulanmaya başladı. Şu an malum içeride.” (İHA)