Son dakika! Erdoğan, ‘müjde’ açıklamasına başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağını duyurduğu ‘müjde’ gündeme bomba gibi düştü. Açıklama öncesi Cuma namazı için Eyüpsultan Camii’ne giden Erdoğan, Türkiye’nin heyecanla beklediği ‘müjde’ için Dolmabahçe Ofisi’ne geçti.

İşte Erdoğan’ın merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması:

* Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmasının yanında milli bağımsızlık tesisinde büyük öneme sahip.

* Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye’de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya’da da karşılaştık.

* Biz Libyalı kardeşlerimizin yardmına koşarken, birileri petrol tesislerine koşuvermiştir. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.

* Türkiye tarihin en büyük keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.

OLASI TAHMİNLER

Açıklanacak müjde için birçok tahmin yapılırken en çok dillendirilenler Türkiye'nin Karadeniz ya da Akdeniz'de gaz veya petrol bulduğu oldu. Tahminler arasında altın madeni veya corona virüsü aşısının bulunduğu iddiaları da yer aldı.

En güçlü tahmin ise Karadeniz'de doğal gaz bulunması oldu. Reuters da Türk kaynaklara dayandırarak Karadeniz'de doğal gaz keşfedildiğini ve bu keşfin 20 yıl boyunca Türkiye'nin enerjisini karşılayabileceğini iddia etti.

ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Açıklama öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan peş peşe paylaşımlar geldi.

OKTAY: YENİ SAYFA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter’daki hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor.

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.

ALBAYRAK: MÜJDELER OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘müjdeler olsun’ etiketi ile yaptığı paylaşımda, “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” ifadelerini kullandı.

Albayrak yaptığı ikinci paylaşımda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Albayrak “Haydi Bismillah…” notunu düştü.

KALIN: MÜJDEYE 2 SAAT KALA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, ‘Müjdeye 2 saat kala’ notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı.





ALTUN’DAN TELEFONLU PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla görüşürken çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz, sevinçte biriz, hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz… Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.