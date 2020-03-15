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Son dakika… Bakanlıktan yeni Corona tedbirleri: Gece kulüpleri, bar ve diskotekler kapatılacak!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri yarın saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak.

22:09 -
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Son dakika… Bakanlıktan yeni Corona tedbirleri: Gece kulüpleri, bar ve diskotekler kapatılacak!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Corona virüsü tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İllere gönderilen ek genelge ile Corona virüsü salgının Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

UMUMA AÇIK YERLER KAPANIYOR

Genelgede; Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. İHA

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Son güncelleme: 22:24 15.03.2020
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