Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hatay Valisi: 22 asker şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit olan asker sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, "Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır" dedi.

23:53 -
Haberler Gündem

Hatay Valisi, ikinci olarak yaptığı açıklamada şehit olan asker sayısının 22’ye yükseldiğini söyledi. Vali, yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

VALİ İLK AÇIKLAMASINDA ‘9 ŞEHİT’ DEMİŞTİ

Vali Doğan, yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.

* Tedavileri devam ediyor.

* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Muhabir: Can Çapar

 

İLGİLİ HABERAnkara'da kritik toplantılar!Ankara'da kritik toplantılar!
Ankara CHP Cumhurbaşkanı Hatay Kemal Kılıçdaroğlu rejim saldırı şehit son dakika TSK Türkiye
Son güncelleme: 00:44 28.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more