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Son dakika… HDP’li milletvekiline ihraç talebiyle soruşturma

Eşini dövüp hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edilen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Gündem
Son dakika… HDP’li milletvekiline ihraç talebiyle soruşturma

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın, öğretmen eşi Ebru Işık’ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi.

HDP Kadın Meclisi konuya ilişkin “Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz” açıklamasında bulundu.

Bugün HDP’den yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık'ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır.

 

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Ankara HDP Kadın Muş son dakika
Son güncelleme: 12:16 17.07.2020
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