Son dakika! Haydar Baş corona virüsünden hayatını kaybetti

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, corona virüsü testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

İHA’nın haberine göre Haydar Baş, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Haydar Baş'ın cenazesi ekipler tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon’da doğan Prof. Dr. Haydar Baş, ilk, orta ve lise tahsilini de kentte tamamladı. 1970 senesinde Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan Baş, lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı.

Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleriyle “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı.

KARİYERİ

Dokuz yıl Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Baş, Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapıyordu.

Akademik kariyerini eğitim alanında yapmasına rağmen, aynı zamanda araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar kimlikleriyle bilinen Haydar Baş’ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

* Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

* Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

* İPA A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

* BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.’nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusudur.

* Başyazarlığını yaptığı İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

* Milli Basın Kurultayları’nı tertip eden Basın Kurulu’nun başkanıdır.

* Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı’dır.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1296’ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldu.

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