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Son dakika.. İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Corona virüsü önlemleri kapsamında umreden dönenler başta olmak üzere yurtdışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağının açıklanmasının ardından İstanbul'da da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildiği ortaya çıktı.

Ümit TÜRK
09:47 -
Haberler Gündem
Son dakika.. İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Florya Kız Yurdu’nun boşaltıldığı öğrenildi.

Yurdun boşaltılması için duyuru asıldı. Foto: Sözcü

KIZ ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

Öğrenciler eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldı. Foto: Sözcü

3200 KİŞİLİK YURT BOŞALTILDI

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden 16 Mart (bugün) saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi.

Öğrencilerin otobüslerle başka yurtlara taşınacağı öğrenildi. Foto: Sözcü

Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.

Corona Gençlik ve Spor Bakanlığı istanbul öğrenci son dakika
Son güncelleme: 10:00 16.03.2020
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