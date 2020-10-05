Son dakika… Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının en kritik konularından biri Bilim Kurulu tarafından eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve 1. sınıfların okula başlamasıyla birlikte aldıkları tedbirlerle ilgili bir sunum yaptı.

En son iki hafta önce toplanan Kabine'nin gündeminde Azerbaycan-Ermenistan savaşı, yerli aşının insanda denenmesi aşaması, corona virüsü salgını kapsamında alınan ek tedbirlerin topuma yansıması, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak Yunanistan'la süren istikşafi ve diplomatik görüşmeler de vardı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

* Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

* 2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz.

* Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir.