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Son dakika… Meral Akşener’den SÖZCÜ TV’ye çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener SÖZCÜ TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlıyor. Siz de Twitter üzerinden #Akşeneresorun etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz.

Sozcu.com.tr
14:07 -
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Meral Akşener’in açıklamalarından satır başları:

* Esra Albayrak’a yapılan ne kadar çirkinse bizlere yapılan da o kadar çirkindir. Benim torunuma da çok çirkin şeyler yazıldı.

*  Erdoğan’ın bir ders çıkarması lazım. Kendi trol ordularının ahlaksızlıklarını da lanet etmeli.

* Fotoşop yapan Hamza Gönenç’in de özürünün kıymeti benim için yoktur.

* Ben çocuğumun, torunumun eşcinsel olmasını istemem ama bir vatandaşın tercih ettiği için dövülmesine karşıyım.

* Ekim, kasım gibi erken seçimin olacağını düşünüyorum. Ama Erdoğan’ın kararına bağlı.

* Artık dindarı da seküleri de nefes almak istiyor.

* Halk TV’ye Tele 1’e verilen cezalara bakın. Siz SÖZCÜ TV’yİ açabiliyor musunuz? Bu hak mıdır? Bu adalet midir?

* Pandemiden sonra bir tsunami geliyor. Bazıları reddediyor ama orta sınıf kayboluyor ülkede. Asgari ücretli iş bulup çalışabilen şu anda durumu daha iyi.

* 18 yılda bu ülkenin yoksul sayısı 22 milyona gelmişse ve bunlara yardım etmekle övünülüyorsa aslında utanmanız gerek.

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İYİ Parti Meral Akşener Nevşin Mengü son dakika Sözcü Twitter
Son güncelleme: 14:56 03.07.2020
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