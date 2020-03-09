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Son dakika… Osman Kavala ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandı!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Osman Kavala “siyasal veya askeri casusluk'' iddiasıyla tutuklandı.

Can ÖZÇELİK
22:10 -
Haberler Gündem
Son dakika… Osman Kavala ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ”Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüsten” tutuklu bulunan Osman Kavala aynı soruşturma kapsamında “Siyasal ve askeri casusluk” iddiasıyla da nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Osman Kavala’nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkilerini tespit edildiği ifade edilen savcılık sevk yazısında bu gerekçeyle, Kavala’nın ”Siyasal veya askerî casusluk” suçundan da tutuklanması talep edildi.

Hakimlik, sorgusunun ardından Osman Kavala'nın tutuklanmasına hükmetti.

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Son güncelleme: 22:33 09.03.2020
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