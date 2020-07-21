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Son dakika… Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Emniyet'teki ilk ifadesine SÖZCÜ ulaştı. Cemal Metin Avcı'nın kadın cinayetlerinin faillerinde gördüğümüz tarzda, kurbanı suçlayıcı ve cinayeti meşru gösteren bir ifade verdiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER
11:53 -
Haberler Gündem
Son dakika… Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısı Avcı’nın birçok kadın cinayetinde karşılaşılan ifadelere benzer bir savunma yaptığı görülüyor.

Evli ve bir çocuk babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı’nın Emniyet’te şunları söylediği öğrenildi:

* Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi.

* O zaman son olarak “Çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim” diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum.

FOTO: DHA/ Pınar Gültekin.

* Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım.

* Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum.

* Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum.

FOTO: DHA

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Emniyet Haber Kadın kavga Muğla son dakika Sözcü
Son güncelleme: 12:15 21.07.2020
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