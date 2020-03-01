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Son dakika… Süleyman Soylu, Türkiye’den ayrılıp Avrupa’ya giden mülteci sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya giden mülteci sayısının 100 bin 577'ye yükseldiğini duyurdu.

20:05 -
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Son dakika… Süleyman Soylu, Türkiye’den ayrılıp Avrupa’ya giden mülteci sayısını açıkladı

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577” ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN MÜLTECİLERİ ALMIYOR

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa hayaliyle yola düşen mültecilerin, zorlu mücadelenin ardından deniz yoluyla Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık bölgelerinden Yunan adalarına ulaşmalarına rağmen insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyor.

Sisam, Sakız ve Midilli gibi Yunan adalarına deniz yoluyla ve botlarla ulaşan mültecilerin, Yunanlar tarafından kıyıya çıkmasına izin verilmiyor. Polisin dışında Yunanların da mültecileri almamak için olaylara müdahale etmesi dikkat çekiyor.

FOTO: İHA

SES VE GAZ BOMBALARIYLA MÜDAHALE

Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz mültecilere biber gazı ve ses bombası ile sert müdahale etti. Mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan güvenlik güçlerinin Kastanies Sınır Kapısı’nda sert müdahalesi devam ediyor.

Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, gençler ve erkekler sınırda bekleyişlerini sürdürüyor. Öte yandan, sınırın sıfır noktasında Yunan zulmü havadan drone ile görüntülendi.

FOTO: İHA

İdlib’de 27 Şubat’ta rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu 36 asker şehit düştü. Saldırının ardından Ankara, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri sınırda durdurmama kararı almıştı. (İHA)

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Son güncelleme: 20:24 01.03.2020
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