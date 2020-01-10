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Son dakika… Süryani Rahip Sefer Bileçen tutuklandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen tutuklandı. Bileçen'le birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22:44 -
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Son dakika… Süryani Rahip Sefer Bileçen tutuklandı!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Üçyol köyü ve kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreslerinde arama yapılan Mor Yakup Kilisesi’nin rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Rahip Sefer Bileçen’in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 22:45 10.01.2020
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