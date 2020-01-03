SÖZCÜ, Ali Demir için 9 yıl önce uyarmıştı

Ali Demir, 2010-2015 arasında ÖSYM Başkanlığı yaptı. O dönem, hep skandallarla anıldı. SÖZCÜ yetkilileri uyardı. Duyan olmadı. Aradan 9 yıl geçti. Demir için FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açıldı



O ÖSYM BAŞKANI İKEN HEM SINAV SORULARI HEM BİNLERCE GENCİN HAYALLERİ ÇALINMIŞTI

ÖSYM, 2010 ve 2015 arasında skandallarla gündemdeydi. İlk skandal, 2010'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile başladı. Sınavda soruların çalındığı ortaya çıktı. Sınav iptal edildi. KPSS'deki iddialara ilişkin soruşturmada şüphelilerden biri Ali Demir idi. Demir hakkında takipsizlik kararı verildi. Demir daha sonra ÖSYM Başkanı oldu.

YGS'DE ŞİFRE SKANDALI PATLADI

2015 yılına kadar görev yapan Demir ile birlikte sınav skandallarına yenileri eklendi. 27 Mart 2011'de 1.7 milyon adayın girdiği 2011-YGS'de şifre skandalı patlak verdi. Demir önce reddetti sonra “Şifre var, kopya yok” dedi. SÖZCÜ, on binlerce üniversite adayını mağdur eden sınav skandalıyla ilgili sorumluları uyardı.

YGS skandalı aydınlatılmadan lisansüstü sınavında (ALES) skandal patladı. 25 Nisan 2011'deki sınavda soru kitapçıkları hatalıydı. Yüzlerce aday ağlayarak sınavı terk etti. Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında da AKP teşkilatlarında görevli eşler sınavda birinci ve ikinci oldu. Soruşturma açıldı, sonuç çıkmadı.

POLİSLİK SINAVINDA DA ŞAİBE

2013 Komiser Yardımcılığı Sınavı'ndaki soruların önceden bazı kişilere verildiği ortaya çıktı. 2014'teki TEOG sınavında kopya skandalı patladı. ÖSYM'nin mağdurlarına yenileri eklendi. SÖZCÜ, her sınavla ilgili, her skandalla ilgili yetkilileri uyardı. Gençlerin geleceğine sahip çıkılmasını istedi. Ancak yetkililer “Biz, ÖSYM'nin açıklamalardan tatmin olduk” diyerek Ali Demir'e sahip çıktı.

Aradan 9 yıl geçti. Ankara Başsavcılığı'nca, ÖSYM eski Başkanı Demir hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, ÖSYM içindeki FETÖ'cülerin, kurum bilgisayarlarına yükledikleri bir program üzerinden, 2010-2015 yılları arasındaki tüm sınav sorularını önceden ele geçirdikleri belirtildi. O kişilerin Demir döneminde işe yerleştirildiği öne sürüldü.