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Suriye’den 20 bin ton hububat ithal edilecek

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden 20 bin ton hububat ithal edilecek.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
Suriye’den 20 bin ton hububat ithal edilecek

Kamu İhale Kurumu'na bağlı Kamu Alımları Platformu'nda yayımlanan ihale bilgilerine göre ithal edilecek buğday ve diğer hububat, 1 milyon 300 bin lira harcanarak, TMO'nun Şanlıurfa depolarına taşınacak. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Yerli tarım bitirilmek isteniyor. Türkiye'de 21 milyon dönümlük alanda buğday ekimi yapılıyordu, şimdi 19 milyon dönüme düştü. Geçmişe göre 3 milyon ton daha az buğday üretebiliyoruz. Daha önce de Suriye'den ihraç kaydı ile zeytinyağı ithal ettik ama iç piyasada satıldı” dedi.

Son güncelleme: 02:52 25.02.2020
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