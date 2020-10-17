Tazminatları için direnen Somalı madenciler gözaltına alındı

Manisa Soma ilçesinde Uyar Madencilik’ten 8 yıldır tazminatlarını almayan maden işçileri, Karaman Ermenek'te haklarını alamayan madencilerle birlikte geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı.

Soma ilçesi Maden Şehitliği'nin önünde 5 gündür oturma eylemi yapan madenciler Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yetkilileri ile yapılan görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca yürüyüş başlattı.

YÜRÜYÜŞE JANDARMA ENGELİ

Soma Maden Şehitliği'nden yürüyüşe geçen 30 maden işçisi Salihli ilçe sınırlarına geldiklerinde jandarma engeliyle karşılaştı.

Yürüyüşlerine devam etmek isteyen maden işçileri jandarma tarafından gözaltına alınarak Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltında olan 30 Somalı maden işçisinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

“GÖZALTILAR HUKUKSUZDUR'”

Başlatılan yürüyüşün Anayasal hakları olduğunu, gözaltıların hukuksuz olduğunu ifade eden Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin şunları söyledi:

* 8 yıldır tazminatını alamayan arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde haklı bir mücadele başlattı. Mücadelede sırasında sendikamızdan bir heyet Ankara'ya giderek TKİ yetkilileri ile görüştü.

* Ancak her zaman olduğu gibi bize oyalama taktiği yapmak istediler. TKİ yetkilileri, kendi sorumluluk alanları içinde olmadığı ifade ederek bizi geri gönderdiler. Bunun üzerine aldığımız yürüyüş kararını eyleme geçirdik.

* Soma'daki arkadaşlarımız yürümeye başladıkları sırada Salihli ilçesinde jandarma tarafından önleri kesilerek gözaltına alındı. Yapılan gözaltılar hukuksuzdur. Yürümek bizim anayasal hakkımızdır. Bu anayasal hakkımızı da kullanıyoruz.

* Gözaltına alınan 30 madenci arkadaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Kimse pandeminin arkasına sığınarak hukuksuzluk yapamaz.