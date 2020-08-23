TMMOB Giresun’daki felaketin nedenini açıkladı: HES, kaçak yapılaşma, yerel yönetim politikaları…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Yüksek Mimar Eyüp Muhcu Giresun’un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleşen yoğun yağışların ardından yaşanan heyelan ve sel felaketlerinin nedeniyle ilgili sosyal medya hesabından önemli iddialarda bulundu.

Afette 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Muhcu, çok sayıda vatandaşında heyelan ve sel nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

38 HES VAR 7 TANE DAHA YAPILIYOR

Kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskını, heyelan ve sel riskinin sürdüğü bölgede kaygı verici gelişmelerin devam ettiğini ifade eden Muhcu, şunları söyledi;

“38 adet HES bulunan, 7 tanesinin ise yapımına devam edilen Giresun'da; HES ve baraj projeleri için ağaçların kesilerek bölgenin heyelana açık hale getirilmesi, derelerin akış rejiminin bozularak sel riskinin artırılması, yeşil alanlarda ve dere yataklarında imar affı yoluyla kaçak yapılaşmaya izin verilmesi yerleşim yerlerini afetlere karşı savunmasız bırakmış; yoğun yağış ve bölgede bulunan HES'lerin baraj kapaklarının kontrolsüz biçimde açılması ve baraj duvarlarının yıkılması yaşanan felakete neden olmuştur.”

YIKIMLARA SEBEP OLAN POLİTİKALAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesinde daha önce de Samsun, Artvin, Trabzon, Düzce ve daha pek çok yerleşim yerinde sel felaketi meydana geldiğini dile getiren Eyüp Muhcu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yıkımlara sebep olan merkezi ve yerel yönetim politikaları, yaşanan acılara ve kayıplara rağmen sürdürülmektedir. Haziran ve Ağustos 2019'da Trabzon ve Düzce'de yaşanan sel felaketlerinin yıl dönümünde; bölgede afet risklerini azaltacak önlemlerin alınmadığı anlaşılmaktadır.

*Doğal değerlerini yitirerek afetlere açık ve güvensiz hale gelen kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında; bölgede en fazla yağışın düştüğü sonbahar mevsimiyle birlikte önümüzdeki aylarda yaşanabilecek su baskını, sel ve heyelanlara karşı önlem alınmalıdır.

ÇEVRE KARŞITI YATIRIM VE PLANLAR DURDURULMALI

Muhcu, yaşanan afet sonrasında yaraların çabuk sarılması için şunları söyledi;

*Toplum yararı ve sosyal devlet anlayışıyla bilim insanlarının, meslek odalarının, akademik kuruluşların ve tüm ilgili kesimlerin koordinasyonu ve işbirliği sağlanarak bölgede oluşan tahribat tespit edilmeli, yurttaşların uğradığı zarar telafi edilmelidir.

*Çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; asli sorumluluklarını yerine getirmeyerek bu felaketlere sebep olan sorumluların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

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