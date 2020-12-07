TOKİ, Eminevim hakkında suç duyurusunda bulunacak

TOKİ, yasal süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Son günlerde, Emin Grup AŞ'nin (Eminevim) bir kamu kurumu olan İdaremizin adını izinsiz kullanarak, “TOKİ'yi Beklemek Yok, Eminevim Var” şeklinde sponsorlu sosyal medya reklamları verdiği görülmektedir.

*İlgili şirketin yapmış olduğu bu reklamlar, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemektedir.

*Bugüne kadar 1 milyona yakın konut üretip yaklaşık 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yapan kamu kurumu olarak, TOKİ ismini reklamlarında izinsiz bir şekilde kullanan ve idaremizle hiçbir ilişkisi bulunmayan şirket hakkında yasal süreç başlatılacaktır.