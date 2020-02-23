Son dakika… Türkiye corona virüs nedeniyle İran sınırını kapattı

Türkiye'ye komşu olan İran’da corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine sınır kapıları kapatıldı. Bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* 32 ülkede toplam corona virüs vakası sayısı 80 bine yaklaştı. Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran’da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bizzat İran Sağlık Bakanı’yla görüştüğümüzü söylemiştim.

* Bilim Kurulu’nun önerisiyle, taviye kararları kapsamında sınır hareketliliğinin azaltılması noktasında, ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu.

* Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Bugün itibariyle İran’da vaka sayısı 43 ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran’la üç sınır kapımız bulunuyor. Ayrıca Iğdır’da Nahcıvan’la Dilucu sınır kapısı bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

* Kara ve demiryolu geçişleri saat 17.00, tüm uçuşlar ise tek taraflı ve geçici olarak saat 20.00 itibariyle durduruldu.

* Dışişleri Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ile ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halindeyiz. Kararlar, tüm valiliklere bildirilmiş oldu.