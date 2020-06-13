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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’dan ‘Ayasofya’ önerisi!

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Maşalyan, "Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün." ifadesini kullandı.

20:46 -
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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’dan ‘Ayasofya’ önerisi!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu Mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil.

* Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, Mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.

* Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün.

“ÇOK MU ÜTOPİK?”

* Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz?

* 1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum.

“DÜNYANIN KURTULUŞU HAÇ VE HİLAL İTTİFAKIDIR”

* Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, “Kutsal Bilgelik” mabedi seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size.

* Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devletine yaraşır.



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