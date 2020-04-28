Son dakika… Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı (28.04.2020)

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre bugün 29 bin 230 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Tabloda yer alan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 92 oldu. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 114 bin 653’e toplam vefat sayısı ise 2 bin 992’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan corona virüsünde iyileşen kişi sayısı da her geçen gün artıyor. Bugünkü verilere göre 5 bin 18 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. İlk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde şimdiye kadar iyileşen kişi sayısıysa 38 bin 809’ya yükseldi.