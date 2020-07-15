Türkiye’nin ilk Atatürk heykeli ‘anıt eser’ olarak tescillendi

Sarayburnu Atatürk Anıtı, İstanbul Belediyesi tarafından 95 yıl önce Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırıldı. Türkiye’nin ilk anıt heykeli ve dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olan eser, 1926 yılında tamamlanarak açıldı.

TESCİL KARARI PLANA İŞLENDİ

Atatürk heykelinin durumu İBB Meclisi'nin 14 Temmuz 2020 tarihli oturumunda da gündeme geldi. Teklifte, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 2018 tarihli kararı ile anıtın “korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı” olarak tescil edildiği hatırlatıldı.

Mustafa Kemal Atatürk anıtının tescilinin planlara işlenmesi için Fatih Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2019'da aldığı karar, gereğinin yapılması için İBB'ye gönderildi. İBB Meclisi'nde, anıtın yer aldığı parselin imar planlarındaki “parklar ve dinleme alanı” fonksiyonuna, kurul kararı doğrultusunda tescil taraması eklendi. Karar oybirliği ile kabul edildi.

“KENTSEL SİMGE ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

21 Şubat 2018 tarihli kurul kararında “Sarayburnu Parkı içinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin bulunduğu alan ve etrafındaki kentsel doku ve etkileşimi çerçevesinde taşınmaz kültür varlığı niteliği kazanmış olan anıtın çevresiyle birlikte kentsel bir simge özelliği taşıması nedeniyle ‘korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı' taramasının işlenmesine yönelik koruma amaçlı imar planı değişikliğinin ilgili belediyesinden istenmesine karar verildi” deniliyor. Kararda anıtın koruma grubu “1” olarak belirlendi.