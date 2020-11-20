Twitter, Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na tehdidini sildi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Twitter, Çakıcı’nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı.

Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı’nın hesabında söz konusu paylaşımın yerine “Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti” uyarısıyla karşılaşıyor…

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için” demiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” gibi tehdit içerikli ifadelerle seslenmişti. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.