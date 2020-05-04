Ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasında! Maske başvurusu nasıl yapılır?

Yaklaşık 1.5 aydır sık sık yeni uygulamaların devreye alındığı ücretsiz maske dağıtımı için son olarak Hayat Eve Sığar uygulamasına maske güncellemesi geldi. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Artık kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak. Uygulama öncesi sadece 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske verilmiyordu.

ÜCRETSİZ MASKE KODU UYGULAMA İLE ALINABİLECEK

Mobil uygulamada yapılan güncellemeyle artık maske kodu da alınabilecek.

Güncelleme ile ücretsiz maske kodu, uygulamadaki ‘Sağlık Durumu' sekmesi altından alınabiliyor.

Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz. Aksi durumda ise “Şu anda adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır” uyarısı karşınıza çıkıyor.

“Maske talep et” butonu iOS yüklü telefonlarda Hayat Eve Sığar uygulamasını güncellendikten sonra çıkıyor. Uygulamanın güncellemesi Apple Store’da gözükmüyorsa markette uygulamanın sayfasına giderek güncelleme yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINDA YENİ UYGULAMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlar, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecekler.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.

Bunun iki yönlü faydası olacak. Vatandaşın maskeye ulaşım hızını artırmış olacağız. Eczanelerimizdeki yoğunluğu azaltacağımız için bulaş riski de azalacak. Bu da ciddi bir katkı sağlayacak.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

KOD GELMEYENLER ECZANEYE GİDECEK

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.

İŞ YERLERİNE ÜCRETSİZ MASKE NASIL DAĞITILACAK?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere maske dağıtma kararı aldı.

Söz konusu karar doğrultusundan kentlerin sanayi ve ticaret odalarıyla irtibat kuruldu. Odalar tarafından hazırlanan üye listeleri valiliklere iletildi.

Valilik tarafından toplanan listelerde yer alan işletmelere Sağlık Bakanlığı şirketi olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından maskeler ulaştırılacak. Bu maskeler de ücretsiz olacak.