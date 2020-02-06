Van’da çığ felaketinde son durum

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e çıktı. Evvelsi gün düşen ilk çığda beş kişi hayatını kaybetmişti.

Çığ felaketine ilişkin yaptığı son açıklamada AFAD, 53 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Dün Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60’dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 75

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu:

*Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu.

*Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp’a giden vefat eden sayımız 33.” dedi.

Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

*Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı.

*Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.

CHP HEYET GÖNDERİYOR

CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van’a gidecek.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00’den itibaren çalışmalar tekrar başladı. Ekipler çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.