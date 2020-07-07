Vatandaş: “Salda Gölü’ne dokunma” dedi

Yeşilova’da yaşayan 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası üzerine Salda Gölü Halk Plajı ve Beyaz Adalar olarak bilinen kısımda keşif ve inceleme yapıldı.

Keşfe, mahkeme heyeti, mahkemenin belirlediği bilirkişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, CHP Burdur Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mehmet Göker, Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, davayı açan vatandaşlar adına Antalya Barosu avukatlarından Münip Ermiş, Tuncay Koç, Mustafa Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

Çevre Bakanlığı yetkilileri ve projenin iptalini isteyen taraflar, mahkeme heyetine konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

VATANDAŞIN TAŞIDIĞI DÖVİZLER DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Adalar kısmındaki keşif ve inceleme sırasında eylem yapan bazı vatandaşlar ‘Salda Gölü’ne dokunma', ‘Neyi koruyacağımızı şaşırdık', ‘Göl doğal, bahçe yapay', ‘Siz talanı biz yaşamı savunacağız', Göl siz yokken de vardı' yazan dövizler açtı.