Vefat ilanı üniversitedeki akrabalık ağını ortaya çıkardı

Gaziantep Üniversite'nin resmi web sayfasında yer alan bir vefat ilanı, akademideki akraba ilişkilerini gözler önüne serdi. Vefat ilanıyla üniversitede birden fazla akrabanın akademik kadroda yer aldığı ortaya çıktı.
Gaziantep Üniversitesi web sayfasında verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:
* Üniversitemiz Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat Yıldırım’ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım’ın babası, Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Aykut Direnzici’nin dedesi, Rektörlük Özel Kalem Aysun Şahan’ın dedesi vefat etmiştir.