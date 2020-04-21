WhatsApp kararıyla açılan tarihi çarşı yeniden kapatıldı!

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Alipaşa tarafından 16'ncı yüzyılda Mimar Koca Sinan'a yaptırılan ve günümüzde Edirne'de alışverişin merkezi olan Tarihi Alipaşa Çarşısı, corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay sonra dün yeniden açılmıştı.

WHATSAPP’TA OYLAMA YAPILDI

1565 yılından bugüne Edirne ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, corona virüsü tedbirleri kapsamında esnafların oy birliğiyle 25 Mart Çarşamba günü kapatılan tarihi çarşının, dün esnaflarının ‘WhatsApp' uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri oylama sonucu hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.

1 GÜNDE YENİDEN KAPATILDI

Tarihi çarşı, corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün yeniden kapılarını kapattı. Edirne'nin vatandaş yoğunluğunun en yüksek oranda olduğu Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi çarşıda hediyelik eşyadan giyime, şekerlemeciden kuyumcuya toplam 128 işletme bulunuyor.