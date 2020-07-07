Yaban keçilerinin avlanması için açılan ihaleye tepki!

Dağ keçilerinin avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale açıldı. Çeşitli bölgelerde toplam 17 adet yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisinin avlanılması için açılacak olan ihalede, ‘2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5677 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 a maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usul’ ile ihale edilecektir’ ifadeleri kullanıldı.

”HUKUKSAL SÜREÇ YÜRÜTECEĞİZ”

Tunceli Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, açılan ihaleye şu sözlerle tepki gösterdi:

* Yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçileri Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesine göre kesin koruma altında olan canlılardır.

* Bu türlerin avlanması ve habitat ortamlarına zarar verilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var, Munzur Vadisi Milli Parkımız var bu türlerin popülasyon alanları genelde çevre mevzuatı ve Milli Parklar mevzuatı tarafından korunan alınanlar buralarda vaşak, kaya kartalı, ur kekliği gibi türlerde bulunmaktadır.

* Avcıların bu tür habitat ortamlarına girmeleri de uluslararası hukuka göre doğru değil. Bu ihale işlemine karşı hukuksal süreç yürüteceğiz. Zaten ihalenin yapılması uluslararası hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına aykırı.

* Doğa eksenli bir kültürel yapının olduğu bölgede kesinlikle bu tür canlıların avlatılması inanç hürriyetine de aykırıdır. Bu bakımdan da Birleşmiş Milletler somut olmayan kültürel mirasının korunması sözleşmesine göre de bu dağ keçilerinin nesillerinin korunma altına alınması gerekiyor.