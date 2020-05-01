Yatsı namazı bugün (1 Mayıs 2020) saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır?

İslam aleminde namazın yeri ve önemi oldukça büyüktür. Her gün 5 vakit namaz kılan Müslümanlar namaz vakitlerini yakından takip ediyor. Yatsı namazına da dakikalar kalması sebebiyle ezanın saat kaçta okunacağı araştırılmaya başlandı. İşte 1 Mayıs Diyanet il il yatsı namazı saatleri ve yatsı namazı kılınışı…
YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Yatsı namazı vakti her bölgede farklılık gösteriyor. Diyenet’in yayımlamış olduğu namaz vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01 Mayıs 2020 Cuma
|04:05
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:20
|02 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:04
|05:40
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|03 Mayıs 2020 Pazar
|04:02
|05:39
|12:50
|16:41
|19:52
|21:22
|04 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:00
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:24
|05 Mayıs 2020 Salı
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|06 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:27
|07 Mayıs 2020 Perşembe
|03:55
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01 Mayıs 2020 Cuma
|04:16
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|02 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:14
|05:54
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|03 Mayıs 2020 Pazar
|04:13
|05:52
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|04 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:11
|05:51
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|05 Mayıs 2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|06 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|07 Mayıs 2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01 Mayıs 2020 Cuma
|04:34
|06:07
|13:14
|17:01
|20:10
|21:36
|02 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:33
|06:06
|13:13
|17:01
|20:11
|21:38
|03 Mayıs 2020 Pazar
|04:31
|06:05
|13:13
|17:01
|20:12
|21:39
|04 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:30
|06:04
|13:13
|17:02
|20:13
|21:40
|05 Mayıs 2020 Salı
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:14
|21:42
|06 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:26
|06:02
|13:13
|17:02
|20:14
|21:43
|07 Mayıs 2020 Perşembe
|04:25
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:44
YATSI NAMAZI VAKİTLERİ
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.
Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.
Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz
3. Rekat
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
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Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız