Yatsı namazı bugün (1 Mayıs 2020) saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır?

İslam aleminde namazın yeri ve önemi oldukça büyüktür. Her gün 5 vakit namaz kılan Müslümanlar namaz vakitlerini yakından takip ediyor. Yatsı namazına da dakikalar kalması sebebiyle ezanın saat kaçta okunacağı araştırılmaya başlandı. İşte 1 Mayıs Diyanet il il yatsı namazı saatleri ve yatsı namazı kılınışı…

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı vakti her bölgede farklılık gösteriyor. Diyenet’in yayımlamış olduğu namaz vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 03 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 05 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 06 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 07 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 03 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 05 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 06 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 07 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 03 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 05 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 06 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 07 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44

YATSI NAMAZI VAKİTLERİ



YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.

Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız