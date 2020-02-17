Yavaş talimat verdi, o mezarlar onarıldı

Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarına yönelik çirkin saldırı üzerine hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Valilik harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırıda zarar gören mezarları onarmaya başladı. Belediye, Hristiyan mezarlarının olduğu bölüme güvenlik kulübesi kuracak ve sabit güvenlik sağlanacak.

Ankara Valiliği de, olayla ilgili yaptığı açıklamada, mezarlara saldıranların 15-6 yaşlarında 6 çocuk olduğunu bildirdi. Çocukların gözaltına alındığını bildiren Valilik, zarar tespitinin de yapıldığını belirtti. Valilik, şu açıklamayı yaptı:

“07 Şubat 2020 tarihinde Mamak ilçesi Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınan 6 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup soruşturma devam etmektedir.”