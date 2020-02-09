Yenikapı’da Kudüs için buluştular!

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” diye duyurduğu barış planına tepki göstermek amacıyla Yenikapı Miting Alanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenlendi.

Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Hamas Kudüs Sorumlusu Musa Akari de katıldı.

LİDERLER FİLİSTİN İÇİN YENİKAPI’DA

Saadet Partisi’nin 60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği ‘Büyük Kudüs Miting’de konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Biz Müslümanlar için Kudüs üçüncü kutsal kentimizdir. İlk kıblemiz Mescid’i Aksa Kudüs’te bulunmaktadır. Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir.

*Yahudiler dualarını Kudüs’e dönerek yaparlar. Hristiyanlar Hz. İsa’nın dünyevi hayatının Kudüs’te sona erdiğine inanırlar.

Kudüs bir barış kenti olmalıdır.

*1092’de Haçlıların Kudüs’ü işgal ettiğinde yaptıkları ile bugün yapılmak istenen aynıdır. Kudüs’ün ortasına bir bomba konmuştur.

*O bombanın etkisini gidermek hepimizin görevidir. Yaklaşık bin yıl önce Haçlılara karşı Kudüs’ü Müslümanlarla birlikte koruyanlar da Yahudilerdi. Haçlıların planlarını boşa çıkardık, bugün de boşa çıkaracağız.

ERBAKAN’I ANDI, FİLİSTİN İÇİN “HAK, HUKUK, ADALET” DEDİ

Emperyalistlere karşı bütün mazlum milletlerin birleşmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu 70’li yılları şu sözlerle hatırlattı ve Erbakan’ı andı:

*1970’li yıllarda Türkiye’nin ahlakını ve vicdanını temsil eden gençlerimiz Filistin davasının neferleri oldular. Türkiye’nin yurtseverlerini ve Türkiye’nin ilk Kudüs mitingini 1969 yılında düzenleyen Milli Görüş kurucusu Merhum Necmettin Erbakan’ı saygıyla anıyorum.

*Hepimizin kalbi Kudüs için atmaktadır. Hakkın ve hukukun hakim olduğu Türkiye, Ortadoğu ve dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun Musa’sı vardır. Hiç kimsenin umudu kırılmasın.

*Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığa, İslam dünyasındaki ülkelerin Trump’ın sözde planına destek olmalarına rağmen Allah hak hukuk ve adalet isteyenlerle bereber diyoruz. Filistin için hak hukuk ve adalet diyoruz.

İMAMOĞLU: KUDÜS’ÜN STATÜSÜ TEK TARAFLI DEĞİŞTİRİLEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Sözüm ona İsrail ile Filistin arasında bir ‘barış’ planından bahsedildi. Fakat Filistin orada yoktu. Kendileri çalıp kendileri oynadılar.

*Bütün dünya biliyor ki Kudüs’ün statüsü Filistin İsrail çatışmasının esasıdır. Kudüs’ün statüsü tarafların rızası olmadan tek taraflı olarak asla değiştirilemez.

*Ve şuradan duyulsun ki yüzyıllardır bu sürece amirlik yapan kadim kent İstanbul’dan duyulsun ki Kudüs’ün statüsü aynı zamanda İslam dünyasının ortak mücadelesidir.

“İLK GÜNDEN BU YANA MAZLUM FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLDUK”

*Filistinliler, tüm tarihleri boyunca, Kudüs'ün kendi başkentleri olduğu inancıyla mücadele etmişlerdir. Adaletin olmadığı, tüm tarafların haklarının dikkate alınmadığı hiçbir plan hayata geçemez. Geçmemiştir; geçmeyecek.

*Kudüs için öngörülen bu statü, bizim için kabul edilebilir olmaz. Bu anlamda, Filistinliler adına egemen bir halk ve egemen bir devlete imkan veren bir plan değildir. Bu planın, 70 yılı aşkın süredir akan kanı durdurması beklenemez.

*Bu planın, bölgeye ve dünyaya huzur getirmesi de beklenemez. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, iç politikadaki pozisyonlarımız her ne olursa olsun, ilk günden beri hep mazlum Filistin halkının yanında olduk, yanında olacağız.

“KALICI BARIŞTAN YANAYIZ”

Bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının yanında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hangi taraftan olursa olsun kan dökülmesine her zaman karşı çıktık. Bu plana, bu ülkede ‘Evet' diyecek hiçbir siyasi parti ve lider yoktur. Bizler, mazlum Filistin halkına, onların kendi egemen devletlerini kurmalarına destek olmaya ve bu plana karşı çıkmaya her zaman devam edeceğiz.

*Kol kola, omuz omuza devam edeceğiz. Bu tavır; aklı, vicdanı ve insanlığı olan herkes için ortak tavrı olmalıdır. Bu tavır, ne herhangi bir dinin temsilcisi olmakla, ne de herhangi bir etnisiteye ait olmakla ilgili değildir. Bu tavır; hakkaniyet ve adalet tavrıdır.

*Bakın, bu plan açıklanır açıklanmaz, sadece Filistinliler değil, İsraillilerin bir kısmı da bu plana karşı çıktılar. Barış ve huzur içinde bir arada yaşamak için, bu planın ne gibi büyük riskler içerdiği de ortadadır.

*Bu manada, omuz omuza bir arada olduğumuzu, bütün diplomatik süreçleri, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak takip edeceğimizi, İstanbul halkı olarak da bu duyarlılığın en önemli merkezi olacağımızı buradan duyuruyor, bu süreci kınıyor, Filistin halkının her zaman yanında olacağımızı paylaşıyorum.

“YÜZYILIN ANLAŞMASI DEĞİL, YÜZYILIN ZORBALIĞI”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Trump ve Netenyahu tarafından sunulan plan için, “Filistin’i siyonist israil’e peşkeş çekmektir. Uluslararası hukuku ayaklar altına almaktır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktır. Huzura ve barışa değil kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın yüzkarası bir paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allahın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı 51 yıl önce Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı korumak için kurulduğnu hatırlatan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şu anda da Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı.Milletimiz bugün bu meydanda Filistin konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Şimdi görev, siyasi iradededir.

*Lafla peynir gemisi yürümüyor. Cılız açıklamalar, sözde kınamalar, İsrail’i daha fazla cesaretlendirmekten başka bir işe yaramıyor.

Mitingte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da birer konuşma yaptı.