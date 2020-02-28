Yılmaz Özdil’den şehit açıklaması: Başka ülkede olsa…

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası bu hafta İstanbul’da sevenleriyle buluştu.

TELE1 ekranlarından yayınlanan programın konukları Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil ve Toplum Bilimci Emre Kongar oldu.

SURİYE’NİN ÜÇE BÖLÜNECEĞİ KONUŞULUYOR

Programda konuşan Kongar, Suriye’nin üçe bölüneceği konuşuluyor. ABD Irak’ta Saddamı devirdi, Kürt devletini kurdu. Şimdi de Suriye’de bunu yapmaya çalışıyor. Biz Irak’a bakarak bunu görebiliriz. ABD aslında petrol diyor ama asıl konu İsrail’i Arap ortamında güvene almaktır” dedi.

“33 VATAN EVLADI ŞEHİT OLDU ÇIKIP KONUŞAN YOK”

Suriye’deki hain saldırıda verdiğimiz şehitlerle ilgili konuşan Özdil ise, “Dünyanın bütün medeni ülkelerinde 33 kedi ölse birisi sorumluluğu üstlenip çıkar istifa eder. Bizde 33 vatan evladı şehit oldu istifayı boş verin çıkıp konuşan bir yetkili yok” dedi.

Özdil konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

* İstanbul’daki köprü arazisinden emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine kadar her konuda konuşan AKP Genel Başkanı, iki gündür ortada yok. 33 tane kedi ölecek Fransa’da bir kişi sorumluluk üstlenip istifa eder.

* Dün gece orada ne oldu? RTÜK kuralları olduğu için elbette net olarak ifade edemiyorum ama hadisenin sadece bu kadar olmadığını biz biliyoruz. Şu anda sahada çocuklarımız var.

* Bununla sınırlı olmadığını söyleyebilirim. Bununla dediğim Hatay Valisi’nin söylediğiyle sınırlı değil.

YANDAŞ MEDYAYA TEPKİ

* 33 askerimizi sanki henüz dün gece değil de 27 sene önce kaybetmiş gibiyiz. Çünkü bu sabah itibariyle yandaş medyada bir mülteci rüzgarı başlattılar. Şehitlerin Ş’si konuşulmuyor.

* Bütün Türk halkını dikkatini buraya çektiler, insanlar şu anda sanki bu 33 şehit 27-50 sene önce kaybetmişiz gibi şehitleri konuşmasın, Suriye’yi konuşmasın bottaki mülteciyi konuşsun diye hala millete problem veriyorlar.

*2011 öncesine yani Suriye’deki bu vekalet savaşı başlamadan önceki sürece döndüğümüzde önce şunu görüyoruz ki, Tayyip Erdoğan’a bir anda bir Beşar Esad ve Suriye aşkı gelmişti.

*Hemen aldık arkadaş olduk dostumuz, kardeşimiz, can kuşumuz, Bodrum’da ağırladık, futbol maçları yaptık.

*Beşar Esad’ı kendince tam bir bizim buradaki esnaf tabiriyle kafalama harekatı verdik. Kafalamak istedikleri amaç neydi? Hiç konuşulmadı.

*Kafalamak istedikleri amaç, aslında çok basit. Çünkü bu dünya basınında zaten cayır cayır yazılan meseleydi.

*Arap gazını Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri’nin doğal gazını Kuzey Irak’tan daha sonra Kuzey Suriye’den Lazkiye’ye indirip Avrupa başta olmak üzere Akdeniz havzasına sunmaktı.

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