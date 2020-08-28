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Yoğun bakımdaki corona hastasından ‘halay’ tepkisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde corona virüsü tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.

10:41 -
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Yoğun bakımdaki corona hastasından ‘halay’ tepkisi

Ankara’da corona virüsüne yakalananlardan Remzi Özbay da 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Özbay, yoğun bakımda virüse karşı herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.

“BÜTÜN KÖYLERİ SARMIŞ, HALAY NE?”

Remzi Özbay, bayramlarda, düğünlerde toplu etkinliklerin yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

(FOTO: DHA)

Özbay, şöyle konuştu:

* Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Eş, dost, yakın, olmuyor. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Sen kendi sağlığına bak. Kendi sağlığını düşünmediğin gibi vatandaşın sağlığını hiçe sayma.

* Ben duyuyorum, Haymana’nın bütün köylerini sarmış halay. Halay ne? Yazık ülkemize, yazık. Çok dikkat etmeleri lazım. Yaşlılar da artık gelecek gencin kulağını çekecek.

* Ülkemiz bu durumdayken bunlar olmayacak, olamaz. Temizliğini yapacaksın. Sabah kalktığında duşunu alacaksın, tıraşını alacaksın.

* “Aman torunum gelme”, “Aman çocuğum gelme” diyerek, öyle anlaşmıştık. Maalesef yenik düştük. Kendimi şu anda iyi hissetmiyorum. (DHA)

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Son güncelleme: 10:50 28.08.2020
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