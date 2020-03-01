Yunan askerinden şiddet gören Afgan kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Yunanistan’a geçmek için bekleyen göçmenlerin şartları her geçen gün zorlaşıyor. Soğuk hava ve yağmurla beraber yiyecek bulmakta da güçlük çeken göçmenler, kapıların bir an önce açılması umudu ile bekleyişlerini sürdürüyor.

8 aylık bebekleri ve en büyüğü 15 yaşında 4 çocuğu ile İstanbul’dan üç gün önce gelen Alizade ailesi, geçtikleri Yunanistan’da yakalandıktan sonra üzerlerindeki para ve kıyafetlerini aldıktan sonra zorla Türkiye’ye geri gönderildiler.

Yunan askerlerini sert müdahalesine maruz kalan ailenin Türkçe bilen kızları Sarah Alizade yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

“KARDEŞİM ÇOK KÜÇÜK, BEKLEMEK ÇOK ZOR”

Sarah Alizade, yağmurda ıslandıklarını 8 aylık kardeşiyle beklerken çok zorlandıklarını belirterek, “3 gündür dışarıdayız. Çok zor. Önce karşıya geçtik. Sonra paramızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Geri gönderdiler. Şu an ne paramız var ne yiyecek yemeğimiz var” dedi.

“TÜRKLER OLMASA AÇ KALMIŞTIK”

Afgan ailenin en büyük çocuğu Rıza Alizade de bekleyişlerinin çok zor geçtiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

*Bekleyişimiz çok zor geçiyor. Üç gündür buradayız yaşıyoruz ama ne kadar yaşanırsa o kadar yaşıyoruz. Türkler yardım etmese açlıktan ölecektik.

*Sıcak çorba ve ekmek dağıttılar Allah hepsinden razı olsun. Üstümüz ıslandı, annem hasta oldu. Kalbim ağrıyor diyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Daha fazla bekleyecek halimiz kalmadı.

“TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR”

Kendi imkanlarıyla sınırı geçen ancak karşılaştıkları sert müdahalenin ardından geri gönderilen Alizade ailesi bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti. Rıza Alizade, şu ifadeleri kullandı;

*Sınırdan bir şekilde geçip Yunanistan’a gittik ama bize çok kötü davrandılar. Oraya gidebilmek için 3 saat yürüdük.

*Gidince bizimle çok kötü konuştular. Her şeyimizi alıp bizi geri yolladılar. Telefonlarımızı, paramızı, yanımızdaki kıyafetlerimizi aldılar. O yüzden çok zor oldu.

*Gaz bombası attılar, nefessiz kaldık. Ateş ettiler bize. Çok korktuk. Babamı çok dövdüler. Bacağı şu an çok kötü duruma geldi. Yardım edilmezse daha da kötü olacak. DHA

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