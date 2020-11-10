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Yunan televizyonu 09.05’te sirenler çalınca heyecan yaşandı

Yunanistan’ın ünlü televizyon haber kanalı Skai TV muhabiri bu sabah İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinden yaptığı canlı yayında siren sesleri yankılandı. Yunanistan’daki televizyon kanalının stüdyosundaki sunucuların savaş sirenleri sandığı sesler kısa süreli heyecana yol açtı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:07, 10/11/2020
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Yunanistan'ın ünlü haber kanalı Skai TV'de sabah saatlerinde yayınlanan Today isimli proğramın sunucuları Dimitris Oikonomou ve Maria Anastassopoulou İstanbul'daki muhabiri Manolis Kostidis'e bağlandı.

ATATÜRK'Ü ANMA SİRENLERİNİ SAVAŞ SİRENLERİ SANDILAR

İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinden yayın yapan Kostidis Türkiye'de Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve siyasal gelişmeleri aktardığı sırada saat 09.05'de çalmaya başlayan sirenlerle heyecanlı anlar yaşadı. Sesler Yunanistan'daki stüdyoda bulunan sunuculara da yansıyınca sirenlerin savaş sirenleri olduğu sanıldı. Kostidis sirenlerin güçlü sesi nedeni ile kısa süre ara verdi, haberi sunmaya devam edemedi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendiğini söyleyince sunucular da rahat nefes aldı.

Skai TV muhabiri ve sunucularının yaşadığı  heyecan Yunanistan medyasında “Savaşın Sirenleri” başlığı ile günün konusu oldu.

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