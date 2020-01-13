1996 model Kartal’ı 4×4 cipe çevirdi

İstanbul Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model Kartal marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.

Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobili 4×4 cipe çevirdi. Aynı zamanda off-road’a ilgi duyan Muhammed Taşçı, 4×4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşıyor.

Aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirten Muhammed Taşçı, şunları söyledi: Eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu otomobil olarak geçen bir araçtır. Biz bunu 4×4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şase üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık. (İHA)