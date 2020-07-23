Adı ‘yerli’ ama altyapı yabancı

Karakaş, ocak ayında yaptığı konuşmada yerli otomobil projesi için dışarıdan alınan yetkinliklerin yerlileşmesi konusunda da yol haritası oluşturduklarını belirterek, “Çalıştığımız iş ortakları dünyanın en büyük üreticilerine de çalışıyor. Biz 2022'de ilk üretimde yerlilik oranını yüzde 51 olarak açıkladık. Yerlileşme oranını 2024 yılında yüzde 68'e çıkarmak istiyoruz. Yani hızla Türkiye'de üretimi devreye alacağız” dedi.

KİM, NERESİNİ YAPIYOR?

– Aracın elektrikli motoru için Bosch ile çalışılıyor.

– Batarya için Çin ağırlıklı dünyanın en büyük 6 firması ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. Geçen hafta Gürcan Karakaş, üretime kadar bataryayı yerlileştirmek istediklerini söyledi. Batarya hücresini alıp, batarya paketini TOGG hazırlayacak.

– Araç entegrasyonu (aktarma organları) konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG seçildi. Onlar yerli otomobilin elektrik altyapısını (platform) hazırlıyor. EDAG bu doğrultuda Gebze'de Türkiye ofisini açtı.

– Myra, İngiltere'nin kabul gördüğü, özellikle mekanik akşamlarda, şasi sistemleri konusunda yerli otomobilin ortaklarından birisi. Şasiyi TOGG'un kontrolünde geliştiriyorlar.

– Tasarım ve prototipler için bildiğiniz gibi İtalyan Pininfarina ile anlaşıldı. Tasarım tescili ise TOGG'a ait. Yani TOGG'un isteği doğrultusunda geliştirme yapıyorlar. Ayrıca dünyanın en önemli tasarımcılarından biri olan Murat Günak'tan da danışmanlık alıyorlar.

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ YERLİ OTOMOBİLDE YABANCI VARLIĞINI BÖYLE ÖZETLEMİŞTİ

– Elektrikli motor: Alman Bosch

– Batarya: Çin

– Araç entegrasyonu: Alman EDAG

– Şasi sistemleri: İngiliz Myra

– Tasarım: İtalyan Pininfarina