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Aston Martin’in CEO’su değişiyor

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'in CEO'su Andy Palmer yerini Mercedes-AMG CEO'su Tobias Moers'e devredecek.

10:17 -
Haberler Otomotiv
Aston Martin’in CEO’su değişiyor

Reuters’ın haberine göre otomobil üreticisi Aston Martin, yönetim ekibini gözden geçirdiğini bir e-posta ile duyurdu. Andy Palmer ve Daimler AG yüzde 5 değerinde Aston Martin hissesine sahip ayrıca Mercedes-AMG İngiliz markaya motor tedariğinde bulunuyor.

Aston Martin ve Mercedes-AMG tarafından konuyla alakalı bir açıklama henüz yok. Ancak Financial Times gazetesi daha öncesinde de markanın yönetiminin sarsıldığıyla alakalı haberler yapmıştı. İngiliz markadan bu hafta içinde konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor.

haberler Mercedes otomobil
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