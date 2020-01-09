En çok satan premium otomobil markası oldular!

Reuters’ın haberine göre Stuttgart merkezli Mercedes, en önemli rakipleri olan BMW ve Audi’yi geride bırakarak 2.34 milyon adetlik satışa adedine ulaştı. Ancak BMW ve Audi’den henüz açıklanan bir rakam yok!

Mercedes markasının spor otomobillerine, lüks sedanlarına olan yüksek talep markanın Almanya, Çin ve ABD’de satış rekoru kırmasını sağladı. Markanın en lüks otomobil serisi olan Maybach Mercedes-Benz S-Serisi limuzinin Çin’den gelen sipariş oranı yüzde 6.2 oranında arttı. Bu duruma ek olarak markanın her ihtiyaca göre bir otomobil üretme stratejisi sonucunda ortaya çıkan çeşitli SUV modellere olan ilgi de oldukça yüksek.

2019’DA SATILAN HER 3 MERCEDES MODELİNDEN 1’İ SUV OLDU!

Marka 783 bin 700 adet GLA, GLB,GLC, GLC Coupe, EQC, GLE, GLE Coupe, GLS ve G-Serisi satışı gerçekleştirdi. 2019 yılının en çok satan SUV modeli ise GLC oldu. Bir önceki sene ise bu liderlik G Serisi’nde idi.

Mini ve Rolls-Royce markalarının sahibi olan bir diğer Alman rakip BMW ise 2018 yılında 2.52 milyon adet otomobil satışı gerçekleştirerek Mercedes-Benz ve Smart satan Daimler’i geride bırakmıştı…

TÜRKİYE’DE DURUMLAR NASIL?

Markanın Türkiye’deki satışları ise Audi’nin gerisinde BMW’nin önünde gerçekleşti. Mercedes-Benz Türkiye’de HTA araç dahil 14 bin 936 adet araç satışı gerçekleştirdi. Markanın dünyada rekora gitmesini sağlayan S-Serisi modelinden ülkemizde 141 adet satıldı.

(FOTO : Mercedes-Benz)