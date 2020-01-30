Frankfurt Otomobil Fuarı’nın sadece adı kalacak!

Aslında bir dönemin kapanışı olarak bu konuyu en rahat biçimde anlatabiliriz. Fuarların otomotiv endüstrisindeki yerli her zaman çok önemlidir ancak son 10 yıl içinde sektörün gelişimi, dijitalleşme ve artan fuar maliyetleri markaları bu tarz organizasyonlara katılmayarak daha düşük maliyetli tanıtım işlerine girmesine sebep oldu.

Frankfurt Otomobil Fuarı hayatına 1951 yılında başladı. Uzun bir süre boyunca her yıl düzenlenen organizasyon, günümüzde ise Paris Otomobil Fuarı’yla birer yıl dönüşümlü olarak gerçekleşiyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nın sona ermesiyle alakalı durum ise biraz karmaşık. Verband der Automobilindustrie (VDA) ya da Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği bu organizasyonu gerçekleştiriyor ve organizasyonun Messe Frankfurt etkinlik merkeziyle sözleşmesi geçen yıl sona erdi…

Ekim ayında IAA tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı için yeni bir konsept üzerine çalışıldığı belirtildi. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama olmasa da büyük üreticilerin bu tarz organizasyonlara katılmıyor olması organizatörleri harekete geçirdi diye düşünebilirsiniz. Bu adımlar sayesinde kabuk değiştirecek olan organizasyonun yeri değişse de adının değişmeyeceği söyleniyor.

IAA 2021 için aralarında Berlin, Colonge, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Munich ve Stuttgart’ın bulunuduğu alternatifler söz konusu. VDA yönetiminden Dr. Martin Koers, “Yeni sözleşmelere odaklanmış durumdayız ve ilgilendiğimiz çok fazla detay var” açıklamasında bulundu. Yapılan basın toplantısı ardından IAA için yeni lokasyon olarak Berlin, Hamburg ve Münih olması gerektiğine karar verilmiş. Sonuç olarak Frankfurt Otomobil Fuarı artık Frankfurt’ta olmayacak.

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre IAA’nın yeni lokasyonu gelecek bir kaç hafta içerisinde resmi olarak duyurulacak. Frankfurt Otomobil Fuarı geçen yıl düzenlenmişti. Bu yıl Paris Motor Show düzenlenecek.