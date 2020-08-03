Kim daha yerli?

Otomobilde en yüksek oran yüzde 67'e yaklaşırken, ticari araçta ise yüzde 79.4 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her yıl Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarını açıklıyor. Bunun sebebi Türkiye'de bir sanayi ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor. Bunu sağlayan firmalara ‘Yerli Malı Belgesi' verilerek, kamu ihalelerinde yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanıyor.

YENİ MODELLER ETKİLEDİ

İşte bu yüzden yapılan araştırmalar sonucu bakanlık her yıl bu dönemde düzenli olarak bu oranları açıklıyor. Bakanlığın 2020 yılı raporuna göre Türkiye'de üretilen motorlu araçların yani otomobil ve ticari araçların yerlilik oranlarında önemli bir artış oldu. 2019 yılında ortalama yüzde 51.54 olan yerlilik oranı 2020 yılına gelindiğinde yüzde 54.48'e çıktı. Bunda da kuşkusuz yeni devreye giden modeller etkili oldu.

– 2020 yılında otomobil üretiminde ortalamada yüzde 63 ile en yüksek yerlilik oranına sahip marka Oyak Renault olurken, hafif ticari (%64.24) ve ağır ticari (74.09) araçta ise Ford Otosan ipi göğüsledi.

– Türkiye'de traktör hariç yerlilik oranları yüzde 19.2 ile yüzde 79.4 arasında değişiyor. Traktörde ise yüzde 94'e ulaşan yerlilik oranları mevcut.

– Oranlara baktığımızda otomobil üretiminde yine en düşük yerlilik oranına sahip marka Japon Honda oldu. Eylül 2021'de Gebze'deki fabrikasını kapatma kararı alan Honda'nın ürettiği Civic Sedan modelinin yerlilik oranı versiyonuna göre yüzde 19.2 ile 28.8 arasında değişiyor.

– Türkiye'de yüzde 79.4 ile yerlilik oranı en yüksek ticari araç Ford Otosan'ın Eskişehir fabrikasında ürettiği F-Max kamyon oldu. Bu araçta kısa sürede hedeflenen yerlilik oranı ise yüzde 90 civarında.

CLIO ZİRVEYE ÇIKTI

– Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek otomobil ise yüzde 66.3 ile Oyak Renault'un Bursa'da ürettiği Clio HB modelinin manuel benzinli motorlu versiyonu olurken, yerlilik oranı en düşük otomobil ise yüzde 19.2'lik oran ile Honda Civic Sedan'ın otomatik benzinli Executive versiyonu.

– Türkiye'de geçtiğimiz yıl ürettiği hibrit modeller nedeniyle yerlilik oranı ortalamada yüzde 49.90'a inen Toyota, 2020'de yüzde 51 ortalamasına ulaştı. Toyota'nın 2020'de en yüksek yerlilik oranı yüzde 58. Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla ve C-HR'ın hibrit versiyonlarında yerlilik oranı ise yüzde 44 ile 47 arasında değişiyor.

– Tofaş'ın yerlilik oranı yüzde 50.06 ile 62.8 arasında değişirken, ortalamada yüzde 54.93 olarak 2019'a paralel bir üretim gerçekleştirdi.

– 2020'de yerlilik oranı en yüksek otomobili üreten fabrika unvanını Oyak Renault'ya kaptıran Hyundai Assan'da yerlilik oranları ise yüzde 60-62 arasında değişti.