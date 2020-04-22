Motosiklet sektörüne kötü haber!

Motosiklet sektörü Covid 19 ve artan kurların etkisi ile düşüşe geçmesinin ardından 21 Nisan 2020 tarihinde 31106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2430 sayılı kararname ile yürürlüğe giren hâlihazırda %20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi %10 daha artarak %30’a getirildi. Uzak Doğu ürünlerine getirilen %10 ilave vergi, 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Bu ay sonuna kadar ithal edilebilecek tüm motosikletleri kapsamayacağı açıklanmasının ardından acil olarak toplanan motosiklet sektörü liderleri, üretilmiş motosikletlerin Türkiye’ye geliş süresinin 3-4 ayı bulduğunu, belirtiler.

YÜZDE 40 DARALMA

Sektör yetkilileri Uzak Doğu’dan verilen siparişlerin 1 ayda Türkiye’ye girmesi lojistik açısından mümkün olmadığını dile getirerek, ancak Şubat ayında üretilebilmiş motosikletlerin ancak yetişebilme şansı olabileceğini öte yandan Uzak Doğu’da üretimlerin Şubat ve Mart aylarında zaten tamamen durmuş olduğunu söyleyerek, eğer yetişirse bunun bir mucize olacağını ilettiler. Covid 19 sebebiyle azalan talep karşısında düşen sektör sadece salgın sebebiyle değil aynı zamanda artan yüksek kur karşısında da ezilirken, yeni gelen ilave %10 gümrük vergisi ile motosiklet firmalarının ümidini iyice kırdı. Çok değil daha dün sektörün çabuk toparlayacağını ve geçen seneye oranla %15-25 oranında bir daralma öngörürken, bugün gelen olumsuz haber ile bu beklenti %35-40’lara kadar düştü.

YÜZDE 56 VERGİ YÜKÜ

Gelen son zamla;

* 250 cc altındaki bir motosiklete ödenen vergiler sırasıyla ilave gümrük vergisi %30’a çıkarken bu orana %8 ÖTV ve %18 KDV eklenince toplamda % 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5.000 TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8.284 TL’ye geliyor. Bu durumda 3.284 TL tüketici vergi ödemiş oluyor.

* Bu oran 250 cc üstü motosiklete ise daha vahim. Bilindiği üzere 250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV % 8 yerine % 37 olarak uygulanıyor.

* Yine aynı hesaplamayı yaparsak vergisiz fiyatı 5.000 TL olan 250 cc üstü bir motosikletin fiyatı 10.508 TL’ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatından biraz daha fazla ilave bir bedeli vergiler için ödüyorsunuz.