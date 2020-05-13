Türkiye’de geliştirilip üretilen Ecotorq şehir içi otobüslere de giriyor

Ford Otosan tarafından 100 milyon doların üzerinde yatırımla hayata geçirilen ve Türkiye'de sıfırdan geliştirilip üretilen ilk ve tek kamyon motoru olan Ecotorq motor ailesi artık şehir içi otobüslerde de kullanılmaya başlanacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve şu anda Ford Kargo kamyonlarında kullanılan yüzde 100 yerli ilk motor, önümüzdeki günlerde Otokar'ın Türkiye'de ürettiği şehir içi otobüslerinde kullanılacak.

JENARATÖRLER HAZIR

Ford Otosan Motor Geliştirme Müdürü Bertan Bayram bu önemli gelişmeyi ilk olarak, “Türkiye'nin ilk ve tek yerli otobüs motoru Ecotorq, şehir içi otobüslere de güç verecek” diye duyurdu. Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı ve Ford Trucks Başkan Yardımcısı Serhan Turfan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Evet, Ecotorq motoru endüstriyel alanlarda da kullanıma hazır hale getirdik. İlkini jeneratör motorları olarak hazırladık. Teksan, Ford motorlu jeneratör serisini pazara sundu” dedi.

OTOKAR İLE İŞBİRLİĞİ

Otobüsler için de çalışmaları yaptıklarını kaydeden Turfan, bu konuda Otokar ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Otokar şu anda belediyelere özel halk otobüsçülerine ve özel işletmelere 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluklarda geniş bir şehir içi otobüs ürün gamı sunuyor. Türkiye'de üretilen bu araçlarda artık yerli motorun da kullanılmaya başlanmasıyla, yerlilik oranı yükselecek.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de yaptığı açıklamada, “Sektörümüz adına çok güzel bir gelişme, hayırlı olsun” dedi.