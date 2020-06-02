Yeni Jeep Wrangler kaç para?

Jeep, Wrangler Rubicon'un yeni nesil versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu. Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler'in yeni modeli, ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP'lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuldu.

İkonik yedili ızgarası ve köşeli tasarım hatlarının yanında yüksek yol dışı kabiliyetiyle de bilinen Wrangler Rubicon; 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla satın alınabiliyor. Yeni Wrangler Rubicon; opsiyonel 32″ lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4×4 sistemleri ve çelik karter muhafazalarıyla sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor.

Wrangler Rubicon'un güçlü karakteristiğini oluşturan özellikleri arasında Tru-Lock ön ve arka kilitli diferansiyeller, Electronic Sway Bar (elektronik devre dışı bırakılan ön viraj demiri), Rock Track Çekiş Sistemi ve sınıfında en iyi yaklaşma ve uzaklaşma açısını sunmaya yarayan ön/arka tamponlar yer alıyor. Yeni Wrangler Rubicon'da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi ayrıcalıklı özellikler bulunuyor.

Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor. Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC) gibi 65'ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan modelin üzerinde efsanevi 4×4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated' unvanı yer alıyor. Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir ara yüz sunan ve akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect'in keyifli kullanımını aynı potada sunmayı ihmal etmiyor.