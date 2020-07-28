Aramızdaki hayaletleri unutmayın!

Vaka sayısında 900'lü rakamların altına inemiyoruz… Zira toplumumuzda uyarıları dikkate alıp, korunanlar olduğu kadar pandemi bitmiş, virüs yokmuş gibi yaşayan, maske takmayan, taksa da çenesinin altına indiren, sosyal mesafeye dikkat etmeyenlerin sayısı da oldukça fazla… Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, özellikle virüse karşı önlem almayanları bir kez daha uyararak, şunları söyledi:

AŞI EYLÜLE YETİŞMEZ

Salgının yavaşlatılıp durdurulabilmesi için etkin ilacı veya etkin aşısı olması gerekir. Dünyada tedavide denenen hiçbir ilaç tam etkili bulunmadı ve halen çeşitli ilaç denemeleri devam ediyor. Yine çeşitli ülkelerde 120 aşı adayı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak öncülüğü yapan İngiltere ve diğer ülkeler aşıyı ikinci dalganın beklendiği sonbahar aylarına yetiştiremeyeceklerini duyurdular. Bu durumda salgınla mücadelede aktif hastalığı geçirenlerin izole edilmesi, aramızda Covid-19'u hafif geçiren ve hasta olduğunu bilmeyen çok sayıda kişi olduğunu unutmamalıyız.

EN ETKİLİ YÖNTEMLER

Hayalet taşıyıcı olarak adlandırılan gizli taşıyıcılara karşı toplumda yüz yüze 15 dakikadan uzun kalmamaya çalışmak, toplu alanlarda mutlaka ağız ve burnu tamamen örten maske takmak ve yüzeylerden bulaş ihtimali de olduğu için elleri dezenfekte etmek mevcut durumda en etkili yöntemler olmaya devam etmektedir.<

EĞER İLERİ YAŞTAYSANIZ…

Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 60-90'ının ek bir hastalığı olduğu, yatan hastalarda ölüm oranın 70 yaşın üstünde yüzde 35'e, 80 üstünde yüzde 60'a ulaştığı verileri olduğu için ek hastalığı olan ve ileri yaştaki hastaların önlemler konusunda daha duyarlı olması ve bunları yaşamı kısıtlayıcı değil kurtarıcı olarak görmesi gerekir.

BAĞIŞIKLIK HAYAL Mİ?

Hastalığı geçirenlerde bağışıklık işareti olan antikorun herkeste oluşmadığı bilinmekte ama ne kadar devam edeceği halen bilinmemektedir. O yüzden salgını durdurabilecek faktörlerden biri olan çok kişinin Covid-19 geçirip antikor oluşturması yani toplumsal bağışıklık erişilebilecek bir hedef gibi görünmemektedir.

Dünyada en yoğun Covid-19 görülen 7'nci ülke (280 bin olgu) olan İspanya'da yapılan bir çalışmada tüm ülkede bağışıklığın yüzde 5 civarı olduğu görülmüş. Fransa'da yüzde 4.4 kişinin hastalığı geçirdiği görülmüş. Covid-19'un R0 değeri 2-3 arasındadır. Toplumsal bağışıklık oluşması için ülke nüfusunun yarısından fazlasının antikor oluşturması beklendiği için bu oranın oluşması için daha çok erken olduğu açıktır.