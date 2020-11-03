Pandemi sedefi de tetikledi

Tüm dünyayı alarma geçiren ve alıştığımız normalleri alt üst eden Covid-19, birçok hastalığın tedavisini aksatmakla kalmadı, bazı sağlık problemlerinin daha sık görülmesine zemin hazırladı… Virüs korkusuyla hastanelere gitmek istemeyen birçok hastanın mevcut durumu daha ağır tablolara dönüşürken, sedef gibi stres kaynaklı hastalıklarda da artış oldu. Prof. Dr. Burhan Engin, Sedef Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında önemli bilgiler verip, tavsiyelerde bulundu… İşte onlar:

HANGİ BELİRTİLERE YOL AÇAR?

Sedef hastalığı toplumumuzda sık görülen bir hastalıktır. Ömür boyu süren alevlenme ve iyileşme dönemleri olabilir. Keskin sınırlı, üzerinde hastalığa ismini veren sedef (gümüş) renginde pullanmalar bulunan kızarıklıklarla anlaşılır. Sıklıkla kafa derisi, diz ve dirseklerde görülür. Nadir olarak tırnaklar, el ayaları, ayak tabanları, genital bölge ve yüz dahil her yerde görülebilir. Lezyonlar genellikle simetriktir, yani vücudun sağ ve sol taraflarında aynı yerde ortaya çıkar. Eklem tutulumuna da yol açabilen hastalığın teşhisinde fizik muayene ve biyopsiden faydalanılır.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Sedefin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sağlıklı bir kişide deri hücreleri 28-30 günde olgunlaşır. Sedef hastalarında ise bu süre 3-4 güne kadar inebilir. Ailesinde sedef görülen insanlarda sedefin görülme sıklığı artar. Bunun dışında fiziksel travmalar (kaşıma, ovalama, keselenme), enfeksiyonlar, stres, bazı ilaçlar, sigara ve aşırı alkol tüketimi de sedef hastalığını tetikleyen faktörler arasındadır.

BU İLAÇLARA DİKKAT!

Pandemide sedef, hastaların hem randevulara gitmemesi nedeniyle hem de sedefin tetikleyici faktörlerinden biri olan stresi artırdığı için birçok hastada alevlenme görüldü. Bu hastaların bazıları daha önce kullandıkları yerel tedavileri doktor kontrolü olmadan kullanıp bu dönemi yatıştırmaya çalışsa da bağışıklık sistemini baskılayan metotreksat ve siklosporin gibi ilaçların hekim gözetiminde olmadan kullanılması çok sakıncalıdır. Bu tedavilerin pandemide mutlaka doz ayarı yapılarak hekim gözetiminde kullanılması gerekir.

Biyolojik tedavilerin sedef hastalığının tedavisinde pandemide kullanımı nispeten güvenlidir ancak yine de hekime danışmak gerekir. İlaç seçiminde ve tedavi sürecinde belirleyici olan hastanın yaşı, tedaviye uyumu, hastalığın yaygınlığı, belirtilerin yerleşim yeri, tırnakların tutulum şiddeti ve eklem tutulumu, hastalığın yaşam kalitesi üzerine olan etkisi gibi parametrelerdir. Seçilecek tedavi şekli ve uygulama yolu, tedavinin süresi, ilaçların dozu hekim tarafından düzenlenir.